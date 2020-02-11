Kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR'DA gerçekleşen nikâhta Enise ve Mesiha Hayırlı kardeşler, Lokman ve Şeref Deringöz amcaoğullarıyla evlenerek aynı gün dünya evine girdi. Belediyenin nikah salonunda gerçekleştirilen merasimde amca oğulları aynı renk kravat ve takım elbise, kız kardeşler de aynı model elbise giydi. Çok mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Mesiha Hayırlı, "Allah'a şükür sevdiklerimizi aldık. İnşallah daha mutlu günler bizi bekliyor" dedi. Enise Hayırlı ise, karşılaşma anının büyülü anlardan biri olduğunu, sanki bir film karesi içerisinde hissettiğini, herkesin birbirinin ruh eşini bulduğuna inandığını ve birden hızlı bir kaynaşma sürecinin başladığını söyledi. Lokman ve Şeref Deringöz ise "Heyecanlıyız, mutluyuz. Böyle farklı bir şekilde dünya evine giriyoruz" dedi. Nikah memuru Abdullah Ceylani, yoğun programı nedeniyle nikah törenine katılamayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in selamlarını ileterek hediyelerini takdim etti.