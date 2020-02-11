Keçiören’de miniklere ‘ad günü’

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi Yonca Yaşam Merkezi'nde düzenlenen doğum günü kutlama etkinliğine Neşeli Minikler ve Yonca Yaşam Merkezi kreşlerinden 84 minik öğrencinin yanı sıra bazı veliler de katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da doğum günü etkinliğine katıldı. Başkan Altınok, "İlçemizde kreşlerimizin ve kütüphanelerimizin sayısını artırarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Çocuklar dünyanın en değerli ve en temiz güzellikleridirler. Bu güzel günde ecdadımızın 'ad günü' olarak ifade ettiği yaş günü kutlamamızı çocuklarımız için gerçekleştirdik" dedi. Keçiören Belediyesi olarak ilçedeki kreş ve kütüphane sayısını artıracaklarının da altını çizen Altınok, "Kreşlerimizin sayısını artırıp mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenleyeceğiz. Ayrıca şuan hizmet veren kreşlerimizi denetliyor, en küçük bir eksilik olduğunda da anında müdahale ediyoruz. Burada yıkılan kalpler bir dünyanın yıkılması ve kırılmasıdır. Buna asla müsaade etmeyiz" diye konuştu. Konuşmasının ardından her bir çocukla tek tek kucaklaşan ve çeşitli hediyeler veren Altınok, miniklerle birlikte mum üfleyerek pasta kesti.