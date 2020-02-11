Mert: Adalet istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, cumartesi günkü F.Bahçe maçına yönelik açıklamalar yaptı. Mert,dedi. Ali Koç'un açıklamalarını işaret eden Mert, "Fenerbahçe camiası çok yoğun açıklamalar yapıyor. İnşallah buradan bize ters bir dönüş olmaz. Ben, federasyona da hakem camiasına da güveniyorum ve güvenmek istiyorum" yorumunu yaptı.Göreve başladıklarının 100. günü olduğunu belirten Mert, "24 Ocak'ta ancak FIFA ve CAS'taki transfer yasağıyla ilgili yazıları çözebildik. Şükür ki aldığımız oyuncuların isabetli olduğunu 2 maçta da gördük. Bizim hata yapma şansımız yoktu. Hata yapmadığımızı gördüğüm için de mutluyum" dedi. Öte yandan Radyospor'a konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da takımla ilgili olarak,derken yenilerden Gerson Rodrigues'e de övgü yağdırarak "4 büyük takımda oynayabilecek kapasitede, kiriyatif bir oyuncu" açıklamasında bulundu.