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Mert: Adalet istiyoruz

Ankaragücü Başkanı , ’un art arda yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, “F.Bahçe’yi yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah buradan bize ters bir dönüş olmaz” dedi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Mert: Adalet istiyoruz
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, cumartesi günkü F.Bahçe maçına yönelik açıklamalar yaptı. Mert, "Kazanacağımızı düşünüyorum. Sadece adaletli maç yönetilmesini istiyorum. Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz, olmayacağımızı düşünüyorum" dedi. Ali Koç'un açıklamalarını işaret eden Mert, "Fenerbahçe camiası çok yoğun açıklamalar yapıyor. İnşallah buradan bize ters bir dönüş olmaz. Ben, federasyona da hakem camiasına da güveniyorum ve güvenmek istiyorum" yorumunu yaptı.

AKÇAY: RODRIGUES ÇOK İYİ
Göreve başladıklarının 100. günü olduğunu belirten Mert, "24 Ocak'ta ancak FIFA ve CAS'taki transfer yasağıyla ilgili yazıları çözebildik. Şükür ki aldığımız oyuncuların isabetli olduğunu 2 maçta da gördük. Bizim hata yapma şansımız yoktu. Hata yapmadığımızı gördüğüm için de mutluyum" dedi. Öte yandan Radyospor'a konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da takımla ilgili olarak, "Yeni transferlerimizle birlikte uyum sağlamaya çalışıyoruz" derken yenilerden Gerson Rodrigues'e de övgü yağdırarak "4 büyük takımda oynayabilecek kapasitede, kiriyatif bir oyuncu" açıklamasında bulundu.
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Mert: Adalet istiyoruz
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