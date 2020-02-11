Yenimahalle yıldız kategoriye damga vurdu

TC Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 2019-20 Eğitim Öğretim Yılı Badminton Yıldız Erkek ve Kız İl Birinciliği Müsabakalarından madalya ile döndü.Badminton Yıldız Kız kategorisinde,Ankara genelinde 15 okul takımının kıyasıya mücadele ettiği müsabakada rakip takımları eleyerek şampiyonluğa ulaşan Yenimahalle'nin sporcuları, mart ayında düzenlenecek Türkiye Grup Yıldız Kategori müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Yenimahalle'de çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, için her türlü desteğin verildiğini belirten Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'nin geleceğine büyük önem veriyorum. Bu nedenle gençler ve çocuklar için eğitim, spor ve kültürel projelerin tümüne tam destek veriyoruz.ilçemizin ismini gururla temsil ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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