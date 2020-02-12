Başkan Altınok öğrencileri dinledi

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN'DEKI okulları tek tek gezen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Başkan Altınok, okul ziyaretleri kapsamında Etlik Anadolu Lisesi, Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu. İlk olarak okul idarecilerinin taleplerini dinleyen Başkan Altınok, bu talepler doğrultusunda Keçiören Belediyesi'nin ilgili birim müdürlüklerine okullardaki eksiklerin giderilmesi talimatını verdi. Kendisini sevgi gösterileriyle karşılayan öğrencilerle de yakından ilgilenen Altınok, Etlik Anadolu Lisesi öğrencileriyle okul bahçesinde futbol oynadı. Okul ziyaretlerini tamamladıktan sonra eğitime destek çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınok, "Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu" dedi.