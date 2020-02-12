Muallim Mektebi aslına dönüyor

Bir zamanlar müzik alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı, sahne sanatlarında eğitimlerin verildiği, ilk Türk operasının yazıldığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Devlet Opera ve Balesi'ne, Devlet Tiyatroları'na ve Ordu bandosuna sanatçılar ve şefler yetiştirilen ve önümüzdeki günlerde Musiki Muallim Mektebi tabelası asılacak, mevcut tabelası değiştirilerek, "Devlet Tiyatroları" adı ile aslına dönecek. Tarihi binanın 95 yıl önce olduğu gibi sanatın merkezi olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musikiye ve sanata verdiği önemin de bir göstergesi. Binanın restorasyonu ile birlikte yeniden eski işlevine dönmesi için adımları attık. Yeniden bu binada geleceğin sanatçılarını yetiştireceğiz" dedi.Türkiye'de ilk kez uygulanan ve pilot bölge olarak Mamak'ta başlatılan Sahne Sanatları Uygulama Akademisi kapsamında öğrenci seçmelerine başlandı. Mamak'taki ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan müzik, tiyatro ve sahne sanatları kapsamında sürdürülen yetenek taramalarının ilki halk dansları branşında yapıldı. Seçmelere katılan öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu hocalarından oluşan jüri önünde yeteneklerini sergiledi. Seçmelerin ardından yetenekli bulunan öğrenciler imzalanan protokol gereği Musiki Muallim Mektebi'nde deneyimli sanatçılar tarafından akademik eğitime tabi tutulacak. Protokol gereği ayrıca mektepte meslek atölyeleri kurulacak. Meslek atölyelerinde yaş sınırlaması olmayacak.

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