Salgınlara karşı bilgisayar oyunu

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Sürer, çoklu ortam bilişimi, multimedya enformatiği, ciddi oyunlar, video oyunlar, sanal gerçeklik, insan ve köpek hareket analizleri, makine öğrenmesi ve bilgisayarla görme gibi yeni nesil bilgisayar yazılımları alanında doktoralı mühendislerin yetiştirilmesinde etkin rol oynuyor. "Ciddi oyun" teriminin zaman zaman "oyun için veri toplarken bile ciddi olmak gerektiği algısı oluşturduğunu belirten Sürer, bu oyunların eğitim, rehabilitasyon ya da sigara bıraktırma gibi eylemler için kullanıldığından "dönüştüren oyunlar" tabirinin de kullanılmaya başlandığını aktardı. Sürer, söz konusu oyunların, felçli hastalar için rehabilitasyon ve felç sonrası ihmal sendromu adı verilen algı bozukluğuna yol açan rahatsızlıkların tedavisi ile savunma sanayinde de kullanıldığını söyledi. Çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşan Sürer, şöyle konuştu: "Biyolojik silah, salgın hastalık ya da afet durumlarında hastane, afet yeri gibi mekanlar için senaryolar geliştiriyoruz. Hastanede yatakların nasıl yerleştirileceğinden, görev paylaşımına kadar her detayı titizlikle düşünüp tasarlıyoruz. Oyunda kullanıcılar, hastane koordinatörü, doktor, hasta, hasta yakını gibi görevler alarak oynayabiliyor.Oyunu yazarken Belçika'da, Fransa'da yapılmış tatbikatların gerçek senaryolarını kullanıyoruz. Biz tüm bu durumlar için tasarlanmış gerçek durumları oyunlara aktarıyoruz. Salgın hastalık, biyolojik silah ya da afet gibi bir durumda eğitim görmesi ya da eğitimini pekiştirmesi istenen kişiler, tatbikat gününe tekrar gidip oradaki kuralları oyun içeriğinde sanal gerçeklik ortamında öğreniyor. Tatbikatlar, sanal ortama aktarılarak sistemin eksiklikleri tespit edilebiliyor ve ona göre önlemler alınabiliyor. Okullarda deprem sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin nasıl hareket etmeleri, sırasıyla neler yapmaları gerektiği oyun vasıtasıyla ve sanal gerçeklik gözlükleriyle onları korkutmadan, paniğe düşürmeden uygulanabilir."

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