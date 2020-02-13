AK Parti Siyaset Akademisi’ne yoğun ilgi

AK Parti'de artık bir gelenek haline gelen ve 2008 yılından bu yana kesintisiz olarak 18 dönemdir devam eden Siyaset Akademisi'nde başvuru süreci tamamlandı. Türkiye genelinde başta Büyükşehirler olmak üzere 38 ilde başvuruların açıldığı AK Parti Siyaset Akademisi'ne başkent Ankara'da da yoğun bir başvuru gerçekleşti. 15 günlük başvuru sürecinde 845 başvuru ile rekor bir katılım gerçekleşti. AK Parti Ankara AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aysel Koçak Akgül "8 Hafta sürecek AK Parti Siyaset Akademisi'nde katılımcıları dolu dolu bir eğitim süreci bekliyor. Verilecek eğitimlerle ve tecrübeli isimlerin deneyimlerini aktarmasıyla birlikte katılımcıların hem siyasal hem de kültürel donanımlarını çok daha ileriye taşıyacaklarını ve Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde pay sahibi olacaklarını umut ediyoruz" diye konuştu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan "Siyaset Akademisi'nin en önemli amacı gençleri her alanda yetiştirmek ve Türkiye'nin bu gününde ve geleceğinde söz sahibi olmalarını sağlamak. AK Parti bir hamaset partisi değil söylediklerini yapan ve bizatihi uygulayarak ilerleyen, gerçeklik partisidir" dedi.

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