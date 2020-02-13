Ankara’da dörtlü final zamanı

BUGÜN NELER OLDU

SOLGAR Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ilk eşleşmesi belli oldu. Bu sezon yeni formatta oynanan kupanın çeyrek final maçlarında ilk gün geride kaldı.Galatasaray Doğa Sigorta ise konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-81 mağlup etti ve Dörtlü Final'e kalarak Darüşşafaka Tekfen ile eşleşti.Ankara'da 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk maçında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşacak.Çeyrek finalin diğer maçlarında bugün Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma'yı, Türk Telekom ise Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.