Ankara’da dörtlü final zamanı

SOLGAR Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ilk eşleşmesi belli oldu. Bu sezon yeni formatta oynanan kupanın çeyrek final maçlarında ilk gün geride kaldı. Darüşşafaka Tekfen, günün sürpriz sonucuna imza atarak sahasında Anadolu Efes'i 81-71 yenerek Dörtlü Final'e kalan ilk ekip olmayı başardı.
Galatasaray Doğa Sigorta ise konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-81 mağlup etti ve Dörtlü Final'e kalarak Darüşşafaka Tekfen ile eşleşti.
TÜRK TELEKOM'UN RAKİBİ KARŞIYAKA
Ankara'da 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk maçında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Dörtlü Final'in diğer eşleşmesi bugün oynanacak çeyrek final maçlarından sonra belli olacak.
Çeyrek finalin diğer maçlarında bugün Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma'yı, Türk Telekom ise Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.