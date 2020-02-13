Buz patenine 65 yıllık tutku

MESLEĞINI sevdiğini ve öğrencilerinden aldığı enerjinin kendisini şanslı hissettirdiğini vurgulayan Fehmi Tekelioğlu(74), buz patenine oluşan tutkusunu şu ifadelerle paylaştı: Gençlik Parkı'nın havuzu eksi 19 derece soğukta donmuştu. Hayranlıkla manzarayı seyrederken, buza olan sevgim o anda içime doldu. Ankara'da buz pisti olmadığı için parkın donan havuzunda ve güneş görmeyen alanlara su dökerek suyun donmasıyla oluşturduğumuz zeminde paten kayıyorduk. Evimize gidince de inşallah hava yine soğuk olur da tekrar kayarız diye dua ediyorduk.Buz pateninin kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Tekelioğlu, "Hava biraz ısınınca buzlar kırılır ve istisnasız hepimiz buzun içindeki suya düşerdik. Ancak bir daha ne zaman kar yağacağını bilemediğimiz için kıyafetlerimizi kuruttuktan sonra tekrar buzda kaymaya devam ederdik" ifadelerini kullandı.Buz patenini öğrenmek için Türkiye'ye gelen bir buz revüsünde yer gösterici olarak çalıştığını anlatan Tekelioğlu, sözlerine şöyle devam etti: İzlediğim buz revüsünün gösterilerinden çok etkilenerek çadırlarına gittim. Ücret talep etmeden çalışmak istedim, gelen izleyicilere yer gösterici oldum. Ayakkabılarını temizlemek gibi birçok işi yaptım onlar da bana bir şeyler öğretti. Daha sonra bir arkadaşının iş teklifi üzerine Avusturya ve Macaristan'da çalıştım ancak paramı alamadım Türkiye'ye otostopla dönmek durumunda kaldım. O anda buz pateni kulübünü kurmaya karar verdim. Tekelioğlu, "Buz patenini 4 yaşından itibaren 80 yaşında da olsa yürüyen her birey yapabilir" dedi.

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