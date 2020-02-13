‘Hepimiz kaybederiz’

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda Halil İbrahim Pehlivan takımdan ayrı koşu yaparken, Soner Dikmen fiyoterapist eşliğinde çalıştı. İdman sonu basın mensuplarına konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu,dedi.Hamzaoğlu,ifadelerini kullandı.Tartışmalı hakem kararları ve kulüp yöneticilerinin açıklamalarına değinen Hamzaoğlu, "Ortam daha da gerilecek, öyle görünüyor. Çünkü maalesef maçlarda yapılan hatalara dikkat ediyoruz, sürekli onları konuşuyoruz. Penaltıydı, değildi, bize verilmeyenler, verilenler... Bunlar konuşuluyor ama asıl bunların temelindeki ana sebebe bakmak lazım. Büyük sorunumuz bence birbirimize güven sorunu yaşıyoruz. Sadece futbolda değil, genel anlamda. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor hiç kimse memnun değil" dedi."Sürekli ortam geriliyor. İster istemez bizler de dahil herkes buna ayak uyduruyor. Kendimi çok sabırlı bilirim, benim bile artık tahammül sınırlarım iyice aşağılara düştü. Maalesef bu noktaya geldik, üzücü olan şey bu.Hamzaoğlu, futbolcuları Fabricio Baiano'ya sosyal medyadan hakaret edilmesine ilişkin isediye konuştu.

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