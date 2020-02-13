‘Hepimiz kaybederiz’

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda Halil İbrahim Pehlivan takımdan ayrı koşu yaparken, Soner Dikmen fiyoterapist eşliğinde çalıştı. İdman sonu basın mensuplarına konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Yine zor bir maç bizi bekliyor"
dedi.
İYİ OYNUYORUZ AMA…
Hamzaoğlu, "Kaybediyoruz fakat iyi oynadığımızı düşünüyorum. En azından kazanmaya yönelik oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyun kimliğimizden taviz vermiyoruz. Bu bizim için güzel bir gelişme. Takım bunu sahada uyguluyor ama bunu sonuca yansıtamıyoruz. Golü biz bulsak belki farklı bir oyun gelişecek ama maalesef maçlarımızda hep rakipler bu kırılma noktalarında golle buluştu. Elimizden geldiğince iyi oynayıp galip gelmeye çalışacağız. İnşallah bunda da başarılı oluruz"
ifadelerini kullandı.
FUTBOLDA KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR
Tartışmalı hakem kararları ve kulüp yöneticilerinin açıklamalarına değinen Hamzaoğlu, "Ortam daha da gerilecek, öyle görünüyor. Çünkü maalesef maçlarda yapılan hatalara dikkat ediyoruz, sürekli onları konuşuyoruz. Penaltıydı, değildi, bize verilmeyenler, verilenler... Bunlar konuşuluyor ama asıl bunların temelindeki ana sebebe bakmak lazım. Büyük sorunumuz bence birbirimize güven sorunu yaşıyoruz. Sadece futbolda değil, genel anlamda. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor hiç kimse memnun değil" dedi.
ACİL ÇÖZÜM BULMALIYIZ
"Sürekli ortam geriliyor. İster istemez bizler de dahil herkes buna ayak uyduruyor. Kendimi çok sabırlı bilirim, benim bile artık tahammül sınırlarım iyice aşağılara düştü. Maalesef bu noktaya geldik, üzücü olan şey bu. Buradan nasıl dönülür, nasıl bir çözüm yolu bulunur, bunu acil bir şekilde düşünmek lazım. Yoksa hepimiz kaybedeceğiz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir çözüm yolu bulunur ama bu gidişle zor gibi görünüyor. Fakat tabii ki ümitsiz de değiliz. Mutlaka bir gün bir yerde bir şey döner, hepimizin aklı başına gelir."
MAÇTA OLAN SAHADA KALMALI
Hamzaoğlu, futbolcuları Fabricio Baiano'ya sosyal medyadan hakaret edilmesine ilişkin ise "Sosyal medya çıktığından beri her şey çok daha farklı hale geldi. Olayları konuştukça daha da büyütüyoruz. Konuşmayıp, çok fazla dikkate almamak belki çok daha doğru olacak. Algı yaratılmaya çalışılıyor, biz de bu algıya kapılıp gidiyoruz. Sonuçta maçta olan bir olay. Ondan sonrası çirkinlik yapanların kendilerine kalmış bir şeydir. Onlar kendilerini kontrol etsin. Sonuçta biz kimseyi buradan düzeltemeyiz"
diye konuştu.