Pursaklar’ın sporcuları tarih yazıyor

Türkiye'nın
en yetenekli taekwondo sporcularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Nehir Narin, İstanbul'daki Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Pursaklar Belediye Spor Kulubü sporcusu, Bayanlar Yıldız Pair kategorisinde en üst basamağa çıkarak altın madalya kazandı.
Narin, ferdi kategoride ise ikinci oldu. NARİN, "
Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Pursaklar Belediye Spor Kulübünü sunduğu imkanlar gerçekten çok iyi. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'in desteğini her zaman yanımda hissediyorum. İnşallah kendimi geliştirmeye devam ederek daha nice başarılar kazanmaya devam edeceğim"
diye konuştu. Nehir Narin'i telefonla arayarak tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin ise, "Belediye olarak sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.