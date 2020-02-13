Pursaklar’ın sporcuları tarih yazıyor

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en yetenekli taekwondo sporcularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Nehir Narin, İstanbul'daki Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.Narin, ferdi kategoride ise ikinci oldu.Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi.diye konuştu. Nehir Narin'i telefonla arayarak tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin ise, "Belediye olarak sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.