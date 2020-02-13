Refik Töre hayırseverlerden destek bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

"BALIK pulu derisi hastalığı" adıyla da bilinen kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis hastası Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen ve Hakkari Şemdinli'de oturan 29 yaşındaki Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldiğini belirtti. Vücudundaki ter bezleri çalışmadığı için böyle bir rahatsızlığı olduğunu belirten Töre, Ankara Şehir Hastanesinde tedavisini sürdürdüğünü söyledi. Güneşe çıkamadığını belirten Refik Töre, iyileşip bu hissi yaşamak istediğini söyledi. Ailesinin çiftçilik yaptığını ve 6 kardeş olduklarını, sahip çıkan birileri olursa bu hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Töre, "Uyurken gözlerimi kapatamıyorum. 29 senedir ben bu derdi çekiyorum, ben de yaşamak istiyorum" dedi.