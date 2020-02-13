Turizmin dijital rotası: Altınrota

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞBelediyesi, Altındağ'da turizmi canlandırmak için, ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. Akıllı Turizm Rotası Projesi "Altınrota" çok yakında hizmete girecek. Başkan Balcı şunları kaydetti:Altındağ'daki müzelerden restoranlara, otellerden sağlık merkezlerine kadar tüm detaylar yer alarak daha verimli ziyaret gerçekleştirilebilecek.Altınrota yerli ve yabancı turistlere bulundukları konumlara veya beklentilerine göre alternatif rotalar sunacağız.Turizm rotalarının güzergâh ve içeriklerini belirleyecek, bu bilgileri çeşitli yabancı dil seçenekleriyle aktaracağız.Görme engellilere yönelik sesli anlatım ve işitme engellilere yönelik işaret dili de kullanılacak.