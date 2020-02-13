Tüzük değişti taraftara kapı açıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ kulübüne üye olan 978 sayısı artık her yıl üye sayısı kadar artabilecek ve 2021 yılına kadar kulübe 978 üye daha yapılabilecek. Yönetim ve denetim kurulu sayılarının iki katının bir fazlasının yeterli olduğu olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığına Mustafa Doğan seçildi.Başkan Fatih Mert delegelere yaptığı konuşmada,dedi. Bu sene planlarının takımı ligde tutmak olduğunu söyleyen başkan Mert,açıklamalarını yaptı.