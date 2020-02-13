Tüzük değişti taraftara kapı açıldı

ANKARAGÜCÜ kulübüne üye olan 978 sayısı artık her yıl üye sayısı kadar artabilecek ve 2021 yılına kadar kulübe 978 üye daha yapılabilecek. Yönetim ve denetim kurulu sayılarının iki katının bir fazlasının yeterli olduğu olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığına Mustafa Doğan seçildi. Genel kurulun 5. gündem maddesi olan %5 ibaresinin kaldırılması, delegenin tamamının el kaldırmasıyla oylandı ve kabul edildi.
DOSYALARI TEMİZLEDİK
Başkan Fatih Mert delegelere yaptığı konuşmada, "Bugün Ankaragücü için tarihi günlerden birisi. Artık taraftarımız da Ankaragücü'nde delege olabilecek"
dedi. Bu sene planlarının takımı ligde tutmak olduğunu söyleyen başkan Mert, "En büyük sorunumuz 3 puan cezası ve transfer yasağı idi. Dosyaları temizledik, yasağı kaldırdık. Transfer yaptık. Toplam borç 295 milyon 908 bin 654 lira ve artı faizlerdi. Şu an 261 milyon 574 bin 667 liraya indi"
açıklamalarını yaptı.