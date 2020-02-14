Garip’e yaşam dokunuşu

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KAHRAMANKAZANBelediyesi ekipleri, boğazına sıkı şekilde bağlanan naylon ip nedeniyle ciddi şekilde yaralanarak ölümün eşiğine gelen sokak köpeğininin yaşama tutunmasını sağladı. Garip ismi verilen sokak köpeği geçirdiği başarılı operasyonun ardından eski sağlığına kavuşması için bakıma alındı. Can dostlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, son olarak boğazına sıkı şekilde bağlanmış naylon ip nedeniyle ciddi şekilde yaralanarak ölümün eşiğine gelen bir sokak köpeğini yaşama döndürdü.Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren belediye ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki boş arsadaki bir sokak köpeğini yaralı halde buldu. Ekipler ilk müdahalenin ardından, minik Garip'i Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Köpeğin, boğazına sıkı şekilde bağlanan naylon ip nedeniyle ciddi şekilde yaralandığı ve boğazında ölümcül kesikler oluştuğu görüldü. Garip veterinerler tarafından ameliyata alındı. Ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği başarılı geçen operasyonun ardından yaşama tutundu. Garip ismi verilen minik köpek, eski sağlığına kavuşması için bakıma alındı.