Rakibin adı önemli değil

BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek 14 maç sonra galip gelen Ankaragücü'nde savunma oyuncusu Tiago Pinto, yarın Fenerbahçe ile evlerinde oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli savunmacı,Teknik direktör değişikliği ve çok sayıda yeni ismin takıma katılmasıyla ilgili Pinto, "Yeni gelen arkadaşlar kalitemizi artıracak, bize daha çok güven verecektir. Zaten Yeni Malatyaspor maçıyla güvenimizi kazandığımızı düşünüyorum.Daha önce kısıtlı bir kadromuz vardı. Şimdi alternatifli, kaliteli bir kadromuz mevcut.dedi ve şöyle devam etti: "İnşallah Fenerbahçe maçıyla kazanmaya devam ederiz. Her maça motive olarak çıkıyoruz ama sonuçta Fenerbahçe büyük bir takım.Her maç bizim için final. Sahada her zaman üç puan için olacağız.""En baştan beri ligde kalacağımıza inanıyorum, yeni inanmaya başlamadım. Bu takım ligde kalacak. Bizi her zaman destekliyorlar. Sadece büyük maçlarda değil, her zaman yanımızdalar. Kendilerinin varlığını hep hissediyoruz.Onlar yanımızda olduğu sürece biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

BUGÜN NELER OLDU