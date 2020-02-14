Sigarayı bırakmada ilk adım etkinlikleri

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Belediyesi ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliklerinde Akyurtluların sigarayı bırakmaları için çalışma yaptı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Ercan Polat'ın da katıldığı etkinliğe, etkili olan kar yağışına rağmen yüzlerce Akyurtlu ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta sigara kullanan vatandaşlara karbon monoksit ölçümü yapılarak sigara bağımlılığının derecesi tespit edilmeye çalışıldı. Etkinlikte Akyurtlularla bir araya gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Bağımlılık ve alışkanlıklar üzerinde durulması gereken konular. Sigara alışkanlığı da önüne geçmek için her türlü caydırıcı tedbirin alındığı konuların başında geliyor. Çünkü sigara yüzünden her yıl binlerce insanımızı kaybediyoruz. Devletimizin çıkardığı yasalarla beraber bizler de bu etkinliklerle sigara bırakma noktasında insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu. Ölçümlerin ardından Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu'nda Psikolog Tuğba Güler tarafından sigaranın insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen olumlu gelişmelerin anlatıldığı konferans verildi.