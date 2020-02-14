Siteler esnafı Antalya Mobilya Dekorasyon Fuarı’nda

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla Antalya'ya giden Siteler esnafı; bu tür organizasyonlardan memnun olduklarını, Yeni teknoloji ve son mobilya trendlerini yerinde görme imkanı bulduklarını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söylediler. Fuar organizasyonuna esnafların ilgisi yoğundu. Siteler esnafının da ürünlerinin sergilendiği el işi mobilyaların ağırlıkta olduğu Fuar ziyaretine rekor sayıda mobilyacı esnaf ve sanatkâr ustalar katıldı.