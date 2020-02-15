Altın madalya istiyoruz

MILLI sporculardan 28 yaşındaki Fatih Çelik ile 27 yaşındaki Gamze Gürdal, spora başlama hikâyeleri ve olimpiyatlara yönelik hedeflerini açıkladı. Tokyo'da Para Tekvando Milli Takımı adına mücadele edecek olan Çelik tekvandoya 2009 yılında Adana'da başladığını belirtti. Çelik, Tokyo hedefini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Adana'da o zamanlar kurslar ücretliydi. İlk zamanlarda ben normal olan sporcularla müsabakalara çıkıyordum. Sonra para tekvandoya geçtim. 2011'de ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım.
Türkiye ikincisi oldum. Yüksek performansımdan ötürü milli takıma çağrıldım. O günden beri hizmet ediyorum."
EN BÜYÜK DESTEK AİLE
"Tokyo için kota alarak ilk adımı atmış olduk, ikinci adım olarak da inşallah oradan madalyalarla döneceğiz. En büyük destekçim her zaman ailemdi. Aynı zamanda Ampute Futbol Kulübü'nde kaleciyim ve takıma kaptanlık yapıyorum.
Olimpiyat oyunlarına katılacağım için futbola şimdilik ara verdim." Doğuştan engelli olduğuna dikkati çeken Fatih, "Ama hiçbir zaman bunu sorun etmedim. Tüm işimi her zaman kendim yaparım. Beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunuyum. Daha önce de bilgisayar programcılığını bitirmiştim. Olimpiyat sonrası atamam yapılacak. Şimdilik tek hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek ve adımızı tarih yazmak"
diye konuştu.
GÜRDAL: TARİHE GEÇECEĞİZ
Para Tekvando Milli Takımı sporcularından Gamze Gürdal, Tokyo 2020 kotası aldıkları için büyük sevinç
yaşadıklarını dile getirdi. Gamze, tekvandoya 2015 yılında 19 yaşındayken başladığını belirterek, "Nisan ayında da milli takıma seçildim. Antrenörüm Kürşat Özdemir bana 'Seni tekvandocu olarak yetiştirmek istiyorum.' dedi. Ben o zaman kendisine yaşımın ilerlediğini ve artık geç kaldığımı söylemiştim. Bana 'Takımda 40 yaşında insanlar var, sen daha çok gençsin' deyince
ikna oldum ve böylece spora başladım. İlk olimpiyat olduğu için tarihe geçeceğiz. Tokyo 2020'den madalya ile dönmek istiyoruz. Hedefim altın madalya"
değerlendirmesinde bulundu.