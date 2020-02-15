Altın madalya istiyoruz

MILLI sporculardan 28 yaşındaki Fatih Çelik ile 27 yaşındaki Gamze Gürdal, spora başlama hikâyeleri ve olimpiyatlara yönelik hedeflerini açıkladı. Tokyo'da Para Tekvando Milli Takımı adına mücadele edecek olan Çelik tekvandoya 2009 yılında Adana'da başladığını belirtti. Çelik, Tokyo hedefini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Adana'da o zamanlar kurslar ücretliydi. İlk zamanlarda ben normal olan sporcularla müsabakalara çıkıyordum.Türkiye ikincisi oldum. Yüksek performansımdan ötürü milli takıma çağrıldım."Tokyo için kota alarak ilk adımı atmış olduk, ikinci adım olarak da inşallah oradan madalyalarla döneceğiz.Olimpiyat oyunlarına katılacağım için futbola şimdilik ara verdim." Doğuştan engelli olduğuna dikkati çeken Fatih, "Ama hiçbir zaman bunu sorun etmedim. Tüm işimi her zaman kendim yaparım. Beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunuyum. Daha önce de bilgisayar programcılığını bitirmiştim.diye konuştu.Para Tekvando Milli Takımı sporcularındanyaşadıklarını dile getirdi. Gamze, tekvandoya 2015 yılında 19 yaşındayken başladığını belirterek, "Nisan ayında da milli takıma seçildim. Antrenörüm Kürşat Özdemir bana 'Seni tekvandocu olarak yetiştirmek istiyorum.' dedi. Ben o zaman kendisine yaşımın ilerlediğini ve artık geç kaldığımı söylemiştim.ikna oldum ve böylece spora başladım. İlk olimpiyat olduğu için tarihe geçeceğiz. Tokyo 2020'den madalya ile dönmek istiyoruz.değerlendirmesinde bulundu.

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