Gaziler otoparkı kullanılamaz halde

Çankaya Emek Mahallesi Kırım Caddesi üzerinde yer alan ve işletmesini Türkiye Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın Çankaya Belediyesi'ne belirli bir ecri misil bedeli ödeyerek işlettiği Gaziler Otoparkı önceki gece 02.00'de, 150 kişilik Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından adeta baskın düzenlendi. Otopark görevlileri zabıta ekiplerine dirense de başarılı olamadı. İş makineleriyle otoparka kazma vurularak otopark kullanılamaz hale geldi. Bazı araçlar otoparkta mahsur kaldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Vaktiyle kamu yararına çalıştırılmak üzere gazilere tahsis edilen, Çankaya Belediyesi'ne ecri misil bedeli ödenen ve her haliyle yasal olan Gaziler Otoparkı, Büyükşehir zabıta ekiplerince kullanılmaz hale getirildi. 15 Temmuz darbe girişimine 'Tiyatro ve kontrollü darbe" diyen CHP zihniyeti zulümlerine devam ediyor. Bu bir FETÖ operasyonudur. Bunun adı 15 Temmuz günü sokağa çıkıp gazi olan kardeşlerimizden intikam almaktır. Mansur Yavaş'a soruyorum. Bu uygulamadan haberi var mıdır? Bu otoparkın gazilerimizin elinden alınma sebebi ve amacı nedir? Bu alan gazilerimizden alınıp, kimlere ne amaçla peşkeş çekilecektir?" dedi. Otopark işletmecisi Şener Şener ise mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.Aylar, "Biz vakıf olarak her zaman devletimizin yanındayız. Terörle arasına mesafe koymayan, gazisini ve şehit ailelerini gözetmeyen kişiler ile hasım olmaktan çekinmedik, çekinmiyoruz. Mansur Yavaş henüz seçimlerden önce vakfımıza ziyaretinde vermiş olduğu sözleri unuttu. Bindiği CHP atı onu nereye götürürse o da oraya sürüklenmeye başladı. Şayet ziyaretinde vermiş olduğu sözleri hatırlamıyorsa bizler sosyal medya hesaplarımızdan ve ulusal basın yoluyla kendisine hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.Aylar, "Gaziler Otoparkı'nı kapatmaya gelen zabıta görevlilerine belge soruyoruz, bize sunacakları bir belge gösteremiyorlar. Tek söyledikleri 'Emir aldık.' Emri veren Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile görüşmemizde bana 'Siz vakıfsınız, eski başkana plaket verdiniz, cumhurbaşkanıyla görüşüyorsunuz, AK Partiye yakınsınız' gibi sözler söyleyip bana Cumhurbaşkanımızla olan resimlerimizi gösteriyor. Yavaş'ın bütün bunlardan haberi varsa kötü, haberi yoksa çok kötü bir durum" dedi. 15 Temmuz Gazisi ve Gazi otopark işletmecisi Şener Şener ise, "Bu alan boş olduğu için gazi kardeşlerimizle beraber yaklaşık 2 yıldır Çankaya Belediyesi'ne ecrimisille işletiyoruz. Büyükşehir Belediyesi değiştikten sonra bize burada sürekli zorluk çıkardılar. Büyükşehir, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğumuz için sürekli bize baskı uyguladı. Baskıların sonucunda ecrimisil kararı çıkarttırdık. Buradaki girişleri ve çıkışları kapattılar. Kapatmalarına rağmen biz tekrar açtık ve kullanmaya devam ettik. Burayla ilgilenen zabıta müdürlerinin çevresindeki insanlara ve sözlü olarak bizlere de söylediği şöyle bir söz var. Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğumuz için burayı kesinlikle bize vermeyeceklerini söylediler. Ama bunun bilindiği halde, Büyükşehir elimizde yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen önceki gece 15 Temmuz gazileri olduğumuzu bile bile otoparka adeta baskın yaptı. Zabıta, 'Biz 15 Temmuz'da gazi olan hiç birine bir şey vermeyeceğiz' sözlerini kullandı. Yeni atanan Büyükşehir Zabıta Genel Müdürü özellikle buranın 15 Temmuz gazilerinin çalıştırdığını bile bile, 'Biz kesinlikle onlara tek bir çöp dahi vermeyeceğiz, onlar Recep Tayyip Erdoğan'a yakın ve AK Partili' diyor.Burada şehit ve gazi çocuklarının hakkını savunuyoruz. Yaklaşık 50 şehit ve gazi çocuğuna burs veriyoruz. Buradan gelen gelirin hemen hemen yüzde 90'ıyla şehit çocukları ve gazilerine yardımda bulunuyoruz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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