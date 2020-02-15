Gençleri zehirleyen sokak satıcılarına darbe

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YENIMAHALLE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Yenimahalle'de otomobille uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine otomobili takibe alan ekipler, uyuşturucu satıcısının İvedik'te bir iş yerini depo olarak kullandığını belirledi. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ü.Ö'yü depo olarak kullandığı iş yerinden otomobille çıkarken durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobili Turgut Özal Mahallesi'nde durduran ekipler, uyuşturucu satıcısı Ü.Ö'yü gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 134 gram uyuşurucu madde ve uyuşturucu maddeden elde edildiği belirlenen 1710 lira ele geçirildi. Şüphelinin depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramalarda ise 27 kilo 266 gram esrar ve bir tabanca ele geçirildi. Ekipler tarafından iş yeri sahipleri A.Y. ve F.S. de gözaltına alındı.