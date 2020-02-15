Kültürün başkenti Keçiören

KEÇIÖREN'DE Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev kitap tanıtımı yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda yaptığı konuşmada, "Ozanlar, sanatçılar ve yazarlar bizim beslendiğimiz damarlarımız ve hafızalarımızdır. Jambıl Jabayev kültürümüzün ve edebiyatımızın çok güçlü temsilcisidir" dedi. Keçiören Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jamayev Kitap Tanıtım programı Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Programa Başkan Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Doç. Dr. Cemile Kınacı ve Çevirmen Kenan Çarboğa'nın sunum yaptığı programda Türk kültürünün ve Türk kültürünü yaştan Jambıl Jmayev'in hayatı ve edebiyatı anlatıldı. Programda, Kök Tuğ Sanat Derneği tarafından mini bir konser de düzenlendi. Devletlerin ve milletlerin büyüklüğünü sanat, kültür ve edebiyatta kaydettikleri gelişmelerle doğru orantılı olarak değerlendiren Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kazakistan ile değerleri, geçmişi, tarihi, dili, kültürü ve sanatı bir olan kardeş devletleriz. İsmail Gaspıralı'nın söylediği gibi dilde ve fikirde birliği sağlamak zorundayız." Abzal Saparbekuly de Keçiören'i Türk kültürünün başkenti olarak gördüklerini belirterek katkılarından dolayı Başkan Altınok'a teşekkür etti.

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