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Mamak adını dünyaya duyurdu

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Mamak adını dünyaya duyurdu
MAMAK Belediyesi Taekwondo Takımı, aldığı başarılarla adını dünyaya duyurdu. 52 ülkeden 1550 sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapılan Internatıonal Turkish Open Tournament'te mindere çıkan Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı sporcularından büyüklerde 53 kiloda Tuğba Yılmaz 2., 63 kiloda Kemal Külük 3. olurken gençlerde 68 kilo ve üstünde Aysel Nur Sağlık 2. olarak İsveç'te düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

BU GURUR HEPİMİZİN
Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı'nın Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu gurur hepimizin. Belediye olarak ülkemizi dünya arenasında temsil etme hakkına biz nail olduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum" dedi.
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Mamak adını dünyaya duyurdu
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