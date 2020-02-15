Mamak adını dünyaya duyurdu

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MAMAK Belediyesi Taekwondo Takımı, aldığı başarılarla adını dünyaya duyurdu. 52 ülkeden 1550 sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapılan Internatıonal Turkish Open Tournament'te mindere çıkangençlerde 68 kilo ve üstünde Aysel Nur Sağlık 2. olarak İsveç'te düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı'nın Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,dedi.