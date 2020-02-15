Yardım parasına gaspa 1 yıl hak mahrumiyeti

15 Temmuz Şehidi Erol İnce'nin tekvandocu çocukları Arda ve Ahmet İnce'nin antrenör Ö. A. tarafından dolandırıldığı iddia edilirken, federasyon antrenöre 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.
15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden Erol İnce'nin kemiklerini sızlatan olaylar yaşandığı öğrenildi. Şehit babanın sporcu çocukları sayesinde antrenörün haksız kazançlar elde ettiği gerekçesiyle müsabakalardan ve aktif antrenörlükten men edildi.
Anne Felek İnce'nin Tekvando Federasyonu'na başvurmalarıyla ortaya çıkan bu gerçek için federasyon soruşturma açtı.
3 BIN LIRA TOPLADI
Soruşturma sonrasında Ö.A'nıın, anne İnce'yi arayarak yardım paralarının toplandığı hesaptan 3 bin TL'yi maç masrafları adında istediği ve aldığı parayı geri vermediği anlaşıldı.