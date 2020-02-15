Yardım parasına gaspa 1 yıl hak mahrumiyeti

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz Şehidi Erol İnce'nin tekvandocu çocukları Arda ve Ahmet İnce'nin antrenör Ö. A. tarafından dolandırıldığı iddia edilirken,15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden Erol İnce'nin kemiklerini sızlatan olaylar yaşandığı öğrenildi.Anne Felek İnce'nin Tekvando Federasyonu'na başvurmalarıyla ortaya çıkan bu gerçek için federasyon soruşturma açtı.Soruşturma sonrasında Ö.A'nıın, anne İnce'yi arayarak yardım paralarının toplandığı hesaptan