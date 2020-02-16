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En anlamlı Sevgililer Günü

Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde engelleri ortadan kaldıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelliler Birimi’nin düzenlediği programda, her yaş grubundan yüzlerce engelli birey eğlence dolu bir akşam yaşadı

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
En anlamlı Sevgililer Günü
İLK Adım Düğün Salonu'nda, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlenen "Sevgi Paylaştıkça Çoğalır" isimli programa; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Nefes Engelliler Sosyal Tesisi öğrencilerinin eğitmenleri ile birlikte gerçekleştirdiği dans gösterisi ve şiir dinletisinin büyük beğeni topladığı etkinlikte, engelleri ortadan kaldıran bireylerin gitar ve kanun eşliğinde söylediği şarkılar geceye damga vurdu. Engel tanımayan bireylerin yaşadığı mutluluğa ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "14 Şubat sevgililer gününde Yenimahalle'nin engel tanımayan bireyleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sadece sevgililer gününde değil tüm yıl içinizde sevgi olmasını umut ediyorum. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşıyız. Engelli de olsak engelsizde olsak bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmak durumundayız. Ayrım yapmaksızın hepimiz ortak kültüre ve geleneklere sahibiz. Genel idare ve yerel yönetimlerin ayrım yapmaksızın engelli bireylerin haklarını koruması, onurlu bir yaşam sürmesi için ortak mücadele sergilemesi gerekiyor. Bunu başarabilirsek engellilerin sorunlarını aşarız, barış ve kardeşlik içerisinde yaşarız" dedi.

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En anlamlı Sevgililer Günü
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