Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi

Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi
MAMAK Belediyesi, tüm özel günlerde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Musiki Muallim Mektebi'nde Sevgililer Günü Konseri düzenledi. Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen "Sevgiliye Nağmeler" konseri, izleyenlere sevgi dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konserde, koristler, koro ve solo performanslarıyla büyüledi. Mamak Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri sanatsal ve kültürel etkinlikler ile büyük beğeni kazandıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sevgililer Günü, sadece çiftlerin değil, yaşama sevgiyle bakabilen herkesin günüdür. Sevgililer Günü'nü bir güne sığdırmak yanlış olsa da, Mamak Belediyesi olarak bu günü güzel bir konserle daha da güzelleştirmek istedik" dedi. Köse, belediye olarak her zaman kültürün ve sanatın etkin bir şekilde icra edilmesinden yana olduklarını kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN