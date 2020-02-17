Ankara’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Kaza, gece yarısı saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Arzu P'nin kullandığı otomobil ile Furkan Kaan E. yönetimindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Dalgıç caddesi ile Hacı Bektaşı Veli Köprüsü'nü birbirine bağlayan kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Cansu P., kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yaralı Cansu P., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Furkan Kaan E. ve Arzu P, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.