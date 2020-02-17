Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay,dedi. Bu galibiyetin ligin seyrini değiştireceğini söyleyen Akçay, "Bana baraj yükseldi gibi geliyor. 35 olarak düşündüğümüz barajın 37-38'e kadar çıkmasına neden olabilir. Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz, bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak. Yukarısı bizim çok dikkat edeceğimiz bir yer değil. Biz büyük Ankaragücü'nün bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla ilgili sözleri için de Akçay,Mevlana'nın güzel bir sözüyle bu konuyu kapatmak istiyorum; Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün dündü cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Türk futbolu için de yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bazı şeyleri provoke etmeden güzel şeylerin peşine gitmemiz gerekiyor" dedi.

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