Haber hattı

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ırıkkale'deyılda 8 milyon kutudan fazla üretim kapasitesine sahip kedi-köpek maması üretim tesisi kuran genç girişimci Sibel Doğan, konserve mamalarını 5 ülkeye ihraç edecek. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşayan girişimci Sibel Doğan, 2 ay önce KOSGEB desteğiyle kedi-köpek maması üretim tesisi kurdu. Kısa sürede ticari başarıyı yakalayan genç girişimci, konserve mamalarını Ankara, Antalya Adana, İstanbul ve İzmir'deki bayilerine toptan olarak gönderiyor. Doğan, bir hafta içinde Bulgaristan'a 30 bin konserve mama ihraç edeceğini, Amerika, Almanya, Kıbrıs ve Arap ülkelerinden de teklif aldığını söyledi. Doğan, "Yurt dışı ithalatını önlemek amaçlı yerli üretim yapıyoruz. Kendimiz yurt dışına ihracat etmeye çalışıyoruz. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, İzmir bu bölgelerde çok fazla hayvansever dostlarımız var. En çok bu bölgelerde satışımız oluyor" dedi. Doğan, "Üretim kapasitemiz günlük 15 bin. Yıllık 8 milyona yakın üretim kapasitemiz var. 3 milyon tonda hayvansal yan ürünler kullanıyoruz. Toplam 15 çeşit mamamız var " dedi.ehrıbanHırlak (35), belediyenin 'Uygulamalı Girişimcilik' eğitimine katılarak açtığı atölyede hastane ekipmanları üretiyor. Atölyesinde 15 kişiye istihdam sağlayan Hırlak, ürettiği hastane ekipmanlarını 9 ülkeye ihraç ediyor. 2 çocuk annesi Şehirban Hırlak, 1 yıl önce Yenimahalle Belediyesi'nin Türkiye İş Kurumu ile KOSGEB ile ortaklaşa yürüttüğü 'Uygulamalı Girişimcilik' kursuna katıldı. 5 günlük eğitimin ardından iş yeri açma çabasına girişen Hırlak, 5 aylık sürecin ardından OSTİM OSB' de kendi iş yerini açarak, hastane ekipmanları üretmeye başladı. Atölyesinde 15 kişiye istihdam sağlayan Hırlak, ürettiği acil servis ve ameliyathanelerde kullanılan ekipmanları, 9 ülkeye ihraç ediyor. Hırlak, "Yaklaşık 400 bin dolarlık ihracatımız oldu" dedi.