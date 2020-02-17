Kazada araçta sıkıştı itfaiye erleri kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Kaza, gece yarısı sıralarında Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Ö. idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Tuncer K. yönetimindeki araç, Kırıkkale-Samsun çevre yolunda Altındağ- Karapürçek bağlantısı yakınlarında çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Fevzi K. ve sürücü Tuncer K. ile araçta bulunan sürücü Orhan Ö. ve Tolgahan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle kullandığı otomobilin kabini içerisinde sıkışan Tuncer K., itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, başka kazaların olmaması için yolda önlem alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.