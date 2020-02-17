Lösemiyi anne karnında önlemek için ‘doğru beslenme’ uyarısı

TürkPediatrik Hematoloji Derneği'nce 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla bir otelde "Hamilelik dönemindeki koşullar ve beslenme çocukluk çağında lösemiye yol açabilir mi?" konulu basın toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Özbek, dünyada yılda yaklaşık 300 bin, Türkiye'de de 3 bin çocuğa kanser tanısı konulduğunu belirtti. Türk ve yabancı konuşmacıların yer aldığı "çocukluk çağı kanserlerine yatkınlık" kursu düzenlediklerini anlatan Özbek, bu programın iki gün süreceğini söyledi. Hamilelik öncesi ve döneminde doğru beslenmenin kanser riskini azaltmada etkili olduğuna işaret eden Özbek, şunları kaydetti: "Kanser riski genellikle genlerle ilişkili. Hem ebeveynlerin hem de çevresel koşulların kanser gelişimine etkisi var. Özellikle gebelik döneminde tütsülenmiş, kızarmış ve işlenmiş yiyeceklerin kullanımı, salam, sucuk gibi yiyecekler, kızartma sırasında oluşan toksik maddeler çocuklarda kanser gelişimini artırabiliyor. Hamilelerin hem kendisi hem de çocuğunun sağlığı açısından bu tip ürünlerden mümkün olduğunca uzak durması öneriliyor"PROF. Dr. Özbek, aşırı kırmızı et ve şekerli gıdaların tüketiminin de kanser riskini artırdığını belirterek, "Annelerde kahve tüketimi de miktardan bağımsız olarak lösemi riskini artırabiliyor" dedi. Özbek, "Bebeklerde kanser riskini azaltmak için anneler daha gebe kalmadan sigarayı bırakmalı, alkol içmemeli, günlük demir ve her gün en az 400 mikrogram folat almalıdır. Obezite, çeşitli kanserlerle bağlantılı. Gebelik öncesi kilo kontrolü de hem anne hem de çocuklar için önemli" diye konuştu

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