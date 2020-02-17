Para badmintonculardan 2 madalya geldi

BUGÜN NELER OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuva, Sao Paulo kentinde düzenlendi. Turnuvada, milli para badmintoncu Halime Yıldız, SL3 kategorisi tekler finalinde Hindistan'dan Parul Parmar'ı 21-9 ve 21-14'lük setlerle 2-0 yenerek altın madalya elde etti. WH1-WH2 kategorisi çiftler finalinde ise Emine Seçkin ve Belçikalı partneri Man Kei To, Çinli rakiplerine 21-15 ve 21-10'luk setlerle 2-0 mağlup olarak gümüş madalya aldı. Milli takım, 18-23 Şubat'taki Uluslararası Para Badminton Turnuvası için Peru'nun başkenti Lima'ya gidecek.