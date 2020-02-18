800 yıllık tarih yok olmak üzere

Ankara'nın en eski Türk - İslam mezarlığı olan Kırklar (Kadılar) Mezarlığı, restore edilmeyi bekliyor. Kabristanda bulunan mezar taşları, etrafındaki binaların yıkılmasıyla korunaksız hale geldi. Altındağ Kale Mahallesi'nde Yazbaşı Sokak'ta yer alan kabristanda Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait sanduka, baş ve ayak taşları yer alıyor. Yüzlerce yıllık mezar taşları çöpler arasında kaybolurken, mezarlık çöp yığını haline geldi. Çok az kişi tarafından bilinen Kırklar Mezarlığı Ankara'nın gezi rehberi ya da turizm rehberinde de yer almıyor. Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan yüzlerce yıllık mezarlık, en son 2008'de Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan tarafından yapılan çalışmaların ardından restorasyona alındı. Uzun bir süredir bakımsız olan mezarlığın hali ise yürek burkuyor. Kırklar Mezarlığı ile ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin konuşan Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan, "Kadılar Kabristanı denilmesinin sebebi burada bulunan mezarların çoğunluğu kadılardan teşekkül etmekte. Kırklar kabristanı denilmesinin nedeni ilk yapıldığında 40'a yakın mezarın bulunması. Osmanlı belgelerinde 40'lar makamı olarak geçmekte. Kadı Necmettin ve Kadı Çelebi'nin kabirleri bulunmakta. 'Kendileri de büyük velilerdendir' diye kayıt düşülmüş. Bulunan kabirlerin çoğunluğu Selçuklu dönemi. Biz bağımsız olarak mezar şahide taşını görüyoruz. Bunlar ise Ankara'da yaklaşık olarak 18 kabristan imar uygulamalarında kaldırılmış. Mezarlıklar kaldırılınca mezar taşları buraya nakil edilmiş, yani depo olarak kullanılmış" dedi.Ahi Elvan Camii'ni yaptıran Ahi Elvan'ın kabir taşının da kabristanda bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Ahi Elvan'ın oğlu ve kızının mezar taşı burada. Çok yakınımızda 7'ler Kabristanı vardı orada şimdi ilkokul var. İlkokulun yerindeki mezarlar ve 18 kabristanda bulunan mezar taşları buraya nakil ediliyor. Halep Kadısının mezarı burada. Zaman aşımı nedeniyle erime olmuş. Bu işe sevdalı bir komisyon marifetiyle bu zar taşları tek tek okunacak. Ankara'nın şehir kimliği ile ilgili çok güzel, kadim bilgiler elimize geçecek. Bura da büyük bir tarih saklı" diye konuştu. Mahalle sakini Sadık Yıldırım ise, "Yapı oldukça aşağıda dolayısıyla burada oturan insanlar her şeyi paraya dönüştürme çabası içindeler. Buradaki evleri talan ettiler. Biz ilgililere ulaşmaya çalışıyoruz ama nafile. Bu bizim geçmişimiz" diye konuştu.KIRKLAR Mezarlığı hakkında araştırma yapan bir başka tarihçi Mübarek Galib mezarlıkla ilgili hazırladığı bir yazısında şu ifadelere yer veriyor: "Hicri 7, 8 ve 9, 13, 14 ve 15. yüzyıllara ait mezarlar, Kırklar (Kadılar) Mezarlığı'nda toplu bir halde bulunmaktadır. Bu mezarlığın bir özelliği daha vardır ki, o da taşlarının süslemeleri, kazınmış hatlarının güzelliği itibarıyla büyük bir tarih ve sanat değerine sahip olmasıdır."

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