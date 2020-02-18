Grip hamileleri tehdit ediyor

GRIP salgını 7'den 70'e herkesi tehdit ediyor. Hamileler ise hastalık açısından risk grubunda yer alıyor. Gribe yol açan influenza virüsleri, hamile kadınları hastanede yatmaya neden olacak kadar etkiliyor. Gribin hamile bir kadının gelişmekte olan bebeği için de zararlı olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Balık önemli uyarılarda bulundu.Gribe yol açan influenza virüsleri, hamile kadınları hastanede yatmaya neden olacak kadar etkileyebilir. Grip, hamile bir kadının gelişmekte olan bebeği için de zararlı olabilir. Grip aşısı, doğum öncesi ve doğum sonrası için önemli bir unsurudur. Çünkü grip, doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde meydana geldiğinde pnömoni (zatürre) dâhil olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilir.Doç. Dr. Balık, "Grip enfeksiyonunda tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır. Çünkü antiviral ilaçlar semptomlar başladıktan sonraki 48 saat içinde etkilerini gösterirler. Antiviral ilaçlar grip hastalığını daha hafif hale getirebilir ve hastanın daha hızlı iyileştiğini hissetmesini sağlayabilir. Ayrıca grip hastalığından kaynaklanabilecek ciddi sağlık sorunlarını da önleyebilirler. Antiviral ilaçlar hamile kadınlar için tercih edilen tedavidir, çünkü güvenli ve yararlı olduğunu dair çok sayıda çalışma mevcuttur. Gebeliğin erken döneminde grip enfeksiyonu veya diğer enfeksiyonlardan kaynaklanan ateş, bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Bu nedenle antiviral ilaçların yanı sıra, ateşi olan gebelere ateş düşürücü tedavi uygulanmalıdır"dedi.

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