Yeni Ankaragücü umut veriyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in ilk 19 haftasında 13 puan toplayan Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından oynadığı maçlardaki performansıyla çıkışa geçti.İlk 19 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgisi bulunan MKE Ankaragücü, Akçay yönetimindeki ilk maçından beraberlik, son iki karşılaşmasından da 3'er puanla ayrıldı.Sarı-lacivertliler, 20. hafta Kasımpaşa ile oynadığı maçta berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 14 maç sonra 3 puanla tanışan MKE Ankaragücü, son olarak da seyircisi önünde çıktığı Fenerbahçe mücadelesini 2-1 kazandı. MKE Ankaragücü bu sonuçlarla puanını 20'ye yükseltti ve taraftarlarını sezonun kalan haftaları için umutlandırdı.