Yeni Ankaragücü umut veriyor

SÜPER Lig'in ilk 19 haftasında 13 puan toplayan Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından oynadığı maçlardaki performansıyla çıkışa geçti. Mustafa Reşit Akçay'ı teknik direktörlüğe getiren ve ara transfer döneminin son gününde 15 futbolcuyla sözleşme imzalayan MKE Ankaragücü, son 3 haftada 7 puan toplamayı başardı.
İlk 19 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgisi bulunan MKE Ankaragücü, Akçay yönetimindeki ilk maçından beraberlik, son iki karşılaşmasından da 3'er puanla ayrıldı.
TRİBÜNLER DE İNANDI
Sarı-lacivertliler, 20. hafta Kasımpaşa ile oynadığı maçta berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 14 maç sonra 3 puanla tanışan MKE Ankaragücü, son olarak da seyircisi önünde çıktığı Fenerbahçe mücadelesini 2-1 kazandı. MKE Ankaragücü bu sonuçlarla puanını 20'ye yükseltti ve taraftarlarını sezonun kalan haftaları için umutlandırdı.