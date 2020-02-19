G.Birliği’nden ‘kardeşlerin derbisi’ paylaşımı

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENT derbisi öncesinde Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesaplarında,videosu yayınlandı.maç öncesinde derbiyi konuşmak için bir araya geldi. Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde iki kardeş, iki takımın nasıl taraftarı olduklarından derbi beklentilerine kadar birçok konuya değindi.sorusuna Eser Güngör tek kelimeyle "kardeşlik" derken, Muzaffer de "Aynı şehrin takımıyız. Ankaragücü taraftarı da biz de aynı sokaklarda dolaşıyoruz. İki taraf da şehrinin takımını destekliyor" yanıtını verdi.