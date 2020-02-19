Keçiören 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi

Göereve geldikleri ilk 10 ay içerisinde önemli yatırımlar için adım atıldığını, bundan sonraki süreçte de Keçiören, Ankara ve Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçireceklerini belirten Keçiören Belediyesi Başkanı Altınok yaptıkları ve yapacaklarını anlattı:Belediyemize ait borçları kredi kullanmadan ve gayrimenkul satmadan ödüyoruz. 10 aylık sürede 180 milyon lira borç ödedik.Göreve geldiğimiz ilk hafta belediyeye ait tüm kiralık araçların sözleşmesini feshettik. 1 platform aracı, 44 çöp kamyonu, 10 çöp transfer semitreyleri, 10 kamyonet, 8 yol süpürme aracı, 3 cenaze aracı, 9 çekici, 4 su tankeri, 1 vidanjör, 14 otomobil, 4 transit, 1 otobüs, 1 minibüs, 2 çöp taksi olmak üzere 112 hizmet aracını satın aldık.Sokak ve caddelerimize 26 milyon liralık asfalt serimi gerçekleştirdik.Belediye hizmet binamızın yanında bulunan arsamızda 400 araçlık kapalı otopark projesinin de temellerini attık. Otoparkımız, Ankara'da uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyor.Önümüzdeki ay Cumhuriyet Kule'mizin de ihalesini yapıyoruz. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kule'mizin açılışını yapacağız.

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