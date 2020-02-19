Siteler mobilyası’nı dünyaya satacağız

Yılsonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı yatırım programına alınması için başvuruda bulunan Elmadağ Mobilyacılar OSB'ye ait alanın tamamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2020 yılı yatırıp planına dâhil edildi. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Taklacı, "Mobilya sanayisinin yükselmesi için tüm taleplerimize cevap veren, Siteler için ayrı hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, yerli üretimi çok önemsiyor, bizlerde sanayici olarak tamamı yerli üretim olan mobilyalarımızı dünyanın her yerine ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Ankara Siteler Mobilyası'nın daha kaliteli alanlarda imal edilmesi ve uluslararası arenada Siteler Mobilyası'nın hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'de Ankara'nın 12'nci Organize Sanayi Bölgesi olarak Bilim Sanayi Teknoloji Sanayi Bakanlığı tarafından tescil edilen ve resmiyet kazanan Mobilyacılar OSB, Ankara Mobilyacılar Odası'nın girişimleri ile Ankara Valiliği, Elmadağ Belediyesi, ASO ve Ankara Siteler Mobilyacılar Derneği öncülüğünde Elmadağ Yenimahalle mahallesi mevkiinde Samsun Yolu üzerinde genişlemeye müsait 116 hektar alanda kurulmuştu. Çin'den Avrupa'ya bu yıl yük taşımacılığına başlayan tarihi "Demir İpek Yolu" üzerinde yükleme boşaltma alanına sahip, ayrıca Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının yanı başında Elmadağ şehir merkezine 5 km mesafede bulunan yeni OSB, Konveksiyonel yurtiçi tren hattının ve yeni yapılacak Delice Otobanında yanında bulunuyor. Mobilyacılığın başkenti olarak bilinen Siteler Mobilya'sının dünyaya açılan kapısı olacak. Elmadağ Mobilyacılar OSB sayesinde ilk etapta 100'ün üzerinde fabrika 15 binden fazla istihdam sağlayacak. Kendi elektriğini kendi üretecek akıllı fabrikaların yer alacağı OSB'de tasarım merkezi, ges alanı, eğitim birimleri, üretim merkezleri, konferans ve toplantı salonu, uluslararası ticaret danışmanlık merkezi, konaklama alanı ve küçük sanayi sitesi bulunacak.HÜSEYIN Taklacı, "Mobilya sektörü, katma değeri avantajlı ve ihracat şansı en yüksek sektörlerin başında geliyor. Tamamı yerli üretilmeye müsait mobilya ve ahşap sektörünün gelişmesi ekonomik anlamda büyük kazanımlar elde etmek demek. Ankara Siteler bu konuda Türkiye'nin öncü sanayilerinden, fakat zaman içinde OSB statüsü kazanamadığı için halen çok katlı binalarda üretim yapılıyor, bu durum sektörün gelişimini engelliyordu. Elmadağ Mobilya OSB bu açığı kapatacak, Türk Mobilyası'nın dünyadaki vitrini olacak" dedi.

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