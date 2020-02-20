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Başkentlilere yüzde 70 festival indirimi

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Başkentlilere yüzde 70 festival indirimi
20-23 Şubat Altınpark Expo Center'da 9. Kez düzenlenecek olan Başkent Moda Festivali, giyimden aksesuara, çantadan ayakkabıya, ev tekstilinden geleneksel sanatlara, çocuk giyimden erkek giyime kadar birçok farklı sektördeki firmaları, bir araya geliyor. Festivalde yüzde 70'e varan indirimler Ankaralıları bekliyor. Başkent Moda Festivalinde Türkiye'deki tescilli markalar, nadir bulunan kumaşlardan eşarplar, erkeklere özel taşlardan yapılmış hediyelik tesbihler, kıyafetler, yurtdışından orijinal olarak getirilip yarı fiyatına satılan ürünler ziyaretçilere sunulacak. Sosyal etkinlikler ve sürpriz hediyelerin verileceği Başkent Moda Festival'inde tüm illerden kadın, erkek, çocuk ayırımı yapılmadan, yediden yetmişe herkesi bekliyor.
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Başkentlilere yüzde 70 festival indirimi
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