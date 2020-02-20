Göbeklitepe kostümleri çok konuşulacak

DEVLET Opera ve Balesi'nin (DOB), yeni sezondaki en iddialı eserlerinden, tenor Murat Karahan, balet Tan Sağtürk, koreograf Volkan Ersoy gibi yıldız isimleri bir araya getiren Göbeklitepe Operası, ATO Congresium'da dünya prömiyerini yaptı. "2019 Göbeklitepe Yılı" kapsamında, proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Can Atilla, librettosu Burcu Kılınç Kızıltepe ve Hacer Buyruk, rejisörlüğü Gürçil Çeliktaş ve koreografisi Volkan Ersoy'a ait Göbeklitepe Operası'nın, ATO Congresium'da görkemli prömiyeri için çok büyük bir ekip büyük uğraşlar verdi. Eser ayrıca, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovu olarak da sanatseverlerin karşısına çıktı. Prömiyer öncesinde sanatçıların kostümlü fotoğrafları paylaşıldı. Kostüm tasarımcısı Gazal Erten ciddi bir araştırma süreci sonrasında atölye çalışmalarına başladıklarına değindi. Erten, "İlk insanın aklına gelen o dönemle ilgili 'Taş Devri' konsepti. Çok daha derin, bu topraklarda kültürlerin bir araya geldiği, üst üste kilim gibi dokunduğu bu topraklarda yaşarken kostümünü tasarlamak benim için çok güzel bir tecrübe oldu" dedi.

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