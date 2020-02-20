Meme kanserini yendi şimdi sıra üniversitede

MEME kanseri tanısı 5 yıl önce konulan, evli ve bir kız çocuğu annesi Çubukçu, ilk öğrendiğinde hastalığını kabullenmekte zorluk çektiğini söyledi. Bir süre sonra hastalığıyla yüzleştiğine, mücadeleye önce kanseri kabullenmekle başlaması gerektiğine karar verdiğini aktaran Çubukçu, "Zaten süreç öyle hızlı ilerliyordu ki, tanı konulmasıyla birlikte evre, tedavi planlaması ve tedavi süreci başladı" dedi. Çubukçu, "Hasta olduğunuzda hayatın ne kadar kısa ama bir o kadar da değerli olduğunu kavrıyorsunuz. Artık üzülmek için bir dakikanızı dahi harcamak yerine yaşama tutunmak için mücadele etmeyi yeğliyorsunuz. 'Neden ben?' diye sormak yerine 'Ne yapabilirim?' demek daha önemli oluyor." sözleriyle duygularını aktardı. Tanı konulduktan sonra cerrahi uygulama ile tek memesinin alındığını, 16 kür kemoterapi gördüğünü anlatan Çubukçu, 45 günlük radyoterapinin ardından tedavisinin tamamlandığını belirtti.Çubukçu, "Hayattaki tek dileğim, ihtiyaç duyduğunda kızımın yanında olabilmekti. Ama kanseri yenemezsem bunu yapamayacaktım. Bu endişe içimi kemiriyordu. Hayatta sahip olduğum her şey kızımdı. Kızım, benim arkadaşım, yoldaşım, en büyük desteğimdi yaşamda. Kanserle mücadeleyi de kızımla birlikte verdim. Kızımın desteği ve arkadaşlarımın gücüyle bugün tekrar sağlığıma kavuştum. Endişeyle çıktığım yolculuğu sevgi ile tamamladım, sevdikçe ve sevildikçe daha çok güçlendim. Kanseri sevginin gücüyle yendim."BUGÜN sağlıklı bir kişi olarak hayatına devam etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadığını anlatan Çubukçu, en büyük hayalinin üniversite öğrenimi görmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sağlığıma kavuştuğum gibi eğitimimi tamamlamak için yola çıktım. Liseyi bitirip üniversite sınavlarına gireceğim. Üniversitede iç mimarlık eğitimi alıp, ikinci hayatımda ikinci bir şansla yoluma devam edeceğim. Üniversiteye girdikten sonra da yaşadıklarımı kaleme alacağım bir kitap yazacağım."

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