Sincan Belediyesi’nden Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

AFAD ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliği ile başlayan Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi, yerel yönetimler arasında ilk Sincan Belediyesinde verildi. Sincan Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde konuşmacı olarak Afet Bilinci Eğitmeni Gökhan İldaş yer aldı. Eğitime Sincan Belediyesi personelleri ile vatandaşlar katıldı. Eğitimde afet nedir, afet anında ve sonrasında nasıl en az zararla kurtulabiliriz, ihtiyacı olan birine ilk yardım nasıl uygularız? konuları ele alındı. Afet Bilinci Eğitmeni İldaş, hangi afet durumlarında hangi tedbirlerin alınacağı ile ilgili bilgiler verdi ve bazı korunma yollarını uygulamalı olarak anlattı. İldaş, "Çevremizdeki tehlikelere karşı önlem almayı öğrenmeliyiz" dedi.