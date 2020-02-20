Unlu mamuller mercek altında

Denetimlere başkanlık yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, "İncelemelerin olumsuz çıkması durumunda işletmeye 27 bin TL civarında bir idari para cezası verilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra çalışma sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan gıda bazlı denetimlerin üçüncü gününde başkentte unlu gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın başkanlık ettiği denetimlerde, ürünlerin içinde yer alan katkı maddelerinden ekmeklerin gramajına kadar birçok kriter değerlendirilmek üzere çeşitli ürünlerden numuneler alındı. Korkmaz,"Ankara'da ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, pastacılık alanlarında faaliyet gösteren 3 bin civarında işletme 279 gıda kontrol görevlimiz tarafından denetlenmekte, buralardan numuneler alınmakta. İşletmelerin fiziki koşulları, hijyen koşulları incelenmekte. Genel olarak baktığımızda 2019 içinde 7 bin denetim gerçekleştirdik 243 numune alındı unlu mamullerden, bu numunelerden 13 ünde olumsuzluk tespit ettik. Yani, aldığımız 100 yaş pastadan 10 tanesinde olumsuzluk tespit edildi. Yaş pastada mikrobiyolojik açıdan olumsuzluklar tespit ettik" dedi.Son zamanlarda hem işletmelere, hem çalışanlara verilen eğitimlerle olumsuzluklarda önemli oranda azalma olduğunu ifade eden Korkmaz, "Geçmiş dönemlerde bu oranlar daha yüksekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli eğitimler verilmekte gıda sektöründeki işletmelere, hem denetim hem rehberlik hizmeti verilmektedir. Gıda kontrol görevlilerimiz denetimi yaptıktan sonra kendi çalışma bölgelerinde bulunan gıda kontrol laboratuvarımıza numuneleri teslim edecekler. Analiz parametresine göre değişmekle birlikte birkaç gün içerisinde çıkacak sonuçlar. Bu işletmede yaptığımız denetimlerde etiket ile ilgili birtakım eksiklikler tespit ettik. Ürünlerde kullanılan ham madde üzerinde bazı ürün guruplarında etiket olmadığını tespit ettik. Kendilerine 15 gün süre vereceğiz. Ekiplerimiz bu işletmede tekrar denetim yapacaklar" diye konuştu.ALINAN pasta ve ekmek ürünlerinde renklendirici, koruyucu, diğer ekmek tebliği kapsamında incelemelerin yapılacağını söyleyen Korkmaz, "İncelemelerin olumsuz çıkması durumunda işletmeye 27 bin TL civarında bir idari para cezası verilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra çalışma sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seferberlik öncesi gıda kontrol görevlileri ile bir araya gelerek görevlilere işlerini titizlikle ve dikkatle yapmaları talimatını vermişti. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 4 gıda kontrol görevlisi denetim gerçekleştiriyor. Başkentte unlu gıda satışı yapan yaklaşık 3 bin iş yeri denetimden geçirilirken, denetimler boyunca toplam 37 bin işletme mercek altına alınacak.

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