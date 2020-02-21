Akıllı İnekten ikram

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

GÜMÜŞHANELI iş insanı Cemil Tanguroğlu'nun 5 yıl önce başlayan projesiyle, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sütün yanı sıra ayran veren 'Akıllı İnek' otomatı, Yenimahallelilerin de ilgisini çekti.Asitli ve gazlı içeceklere alternatif olarak üretilen ve kısa sürede adından söz ettiren projenin Ankara tanıtımını Yenimahalle'de yapan ve halka hijyenik ortamda kış aylarında sıcak süt, yazın ise soğuk ayran sunan Cemil Tanguroğlu, projenin açılış kurdelesini keserek Yenimahalleli vatandaşlara ve çocuklara süt ikram etti. Etkinlikte proje hakkında bilgi veren Moo Grup Türkiye Distribütörü Sait Durgun, çocuklarda süt ve ayran içme alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti.