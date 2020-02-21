Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Akıllı İnekten ikram

Akıllı İnekten ikram

Dünyada ve Türkiye’de tek ve ödüllü proje olan Akıllı İnek projesi Moo Grup ve Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı’nda görücüye çıktı

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Akıllı İnekten ikram
GÜMÜŞHANELI iş insanı Cemil Tanguroğlu'nun 5 yıl önce başlayan projesiyle, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sütün yanı sıra ayran veren 'Akıllı İnek' otomatı, Yenimahallelilerin de ilgisini çekti.

İLGİ ODAĞI OLDU
Asitli ve gazlı içeceklere alternatif olarak üretilen ve kısa sürede adından söz ettiren projenin Ankara tanıtımını Yenimahalle'de yapan ve halka hijyenik ortamda kış aylarında sıcak süt, yazın ise soğuk ayran sunan Cemil Tanguroğlu, projenin açılış kurdelesini keserek Yenimahalleli vatandaşlara ve çocuklara süt ikram etti. Etkinlikte proje hakkında bilgi veren Moo Grup Türkiye Distribütörü Sait Durgun, çocuklarda süt ve ayran içme alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Akıllı İnekten ikram
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN