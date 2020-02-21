Başkent’te derbi ateşi

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özler pazar günü Gençlerbirliği – Ankaragücü karşılaşmasında olacak. İki Başkent ekibi, Eryaman'da 77. kez kozlarını paylaşacak. Başkent derbisinde Ankaragücü'nün Gençlerbirliği'ne üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler, 28 maçtan galip ayrılırken, 26 maçta rakibine mağlup oldu.
61 yıllık rekabette iki takımda birbirine gol konusunda üstünlük kuramadı. Her iki takımda rakip fileleri 98 kez sarstı. Süper Lig'de 24 puanı bulunan Gençlerbirliği 11'nci sırada.
Son hafta mücadelesinde Aytemiz Alanya'yı 1-0 yenen kırmızı siyahlılar, evindeki derbiye moralli çıkacak. Ankaragücü ise 20 puanla 16 sırada. Sarı lacivertliler ise geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek derbiye moralli gidiyor. Bu kritik mücadele öncesi her iki takımın da taraftarlarına ve Ankara'da yaşayan futbolseverlere 'Kim kazanır'
diye sorduk... İşte aldığımız cevaplar:
Ferman Aslan
, "Ankaragücü çıkışta Gençlerbirliği'ne şans vermiyorum. Zor zamanlardan kurtulma çabasını takdirle izliyorum.
Yenmesinden yanayım. 1- 0 yensin bize yeter. Bu derbinin kazananı Ankaragücü olacak"
Aşkın Kahrıman,
"Bayburtluyum ama Gençlerbirliği'ni tutuyorum. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında Ankaragücü iyi oynadı. Gençlerbirliği halkın takımı. Gönlüm onlardan yana ama Ankaragücü yenecek"
Salih Alp Arslan,
"2 yıldır kombine kullanıyorum. Gençlerbirliği'ni tutuyorum. İyi gidiyoruz. Ankaragücü'nün düşmesini istemem. Dostluk kazansın. Ankaragücü transferlerle iyi bir çıkış yakaladı.
Ama bu derbiyi Gençlerbirliği kazanacak"
Vedat Duman,
"Ankaragüçlü'yüz. Ankaragücü 2-1 yener. Babam Gençlerbirliği'ni tutuyor. O, Gençlerbirliği kazanır diyor ben Ankaragücü.
Derbide kazanan Ankaragücü olacak. Hislerime göre Rodrıgues 2 gol atar"
Edim Sır,
"20 yıldır Ankaragücü'nü tutuyorum. Ankaragücü 2-0 kazanır. Gençlerbirliği'nin eski havası yok.
Ankaragücü'nün her zaman arkasındayız her zaman destekliyoruz"
Mehmet Arat,
"Fenerbahçeliyim. Ankaragücü kazansın istiyorum. İlhan Cavcav'dan sonra Gençler'in durumu kötü."
Şeyma Pekediz,
"Galatasaraylıyım. Derbinin kazananı Gençlerbirliği olacak. Rodrigues 1 gol atar. Ama Gençlerbirliği 2-1 kazanır"
Betül Dirgen,
Galatasaraylıyım. Derbinin kazananı Ankaragücü olacak. Skor tahminim 2- 1…Çok iyi taraftarı var. Bu destekle üstüne koya koya giderler"
İbrahim Ceyhan
, "Fenerbahçeliyim. Ankaragücü'nü seviyoruz. Geçen hafta bizi yendiler. Bu hafta da Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup edecek"
Vural Acer
, "Ölümüne Ankaragüçlü'yüz. 2-1 kazanacağız. Güzel transferler yaptık. Taraftarların desteği ile her maç güzel gidiyor. Gençlerbirliği'nin eski ruhu yok. O yüzden bu derbinin kazananı güçlüler olacak"
Mert Barut,
" Beşiktaşlıyım. Derbinin kazananı Gençlerbirliği olacak. Ankaragücü iyi bir takım kurdu. Transferleri çok iyi. Ancak Gençlerbirliğinin kemikleşmiş bir kadrosu var. 2-0 Gençlerbirliği kazanacak"
'Heyecan 15 gün önceden başlardı'
ANKARAGÜCÜ ile karşılacak Gençlerbirliği'nin eski kaptanları Avni Okumuş ve Cemalettin Sakallıoğlu, kırmızı- siyahlı ekibin Ankara derbisinden 3 puanla ayrılmasını istediklerini belirtti. Kulübün YouTube kanalına konuşan Okumuş, A.Gücü maçı futbolcuların en heyecanlı dönemi olduğunu söyledi. Her ikisinin de Ankara'ya yakışan takımlar olduğunu ifade eden Okumuş, "Ankara derbileri, futbol hayatımızda en keyifli oynadığımız maçlardır. Tamamı unutamadığımız derbilerdir" dedi. Centilmence bir müsabaka oynanması dileğinde bulunan Sakallıoğlu da Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri olduğunu dile getirdi. Sakallıoğlu, "Bir Fenerbahçe-Galatasaray maçı nasıl oynanıyorsa, aynı şekilde heyecan yaşardık. Hafta başından, hatta 15 gün öncesinden heyecan başlardı. İkisi de Ankara'nın güzide takımları. Ben tabii ki Gençlerbirliği'nin kazanmasını canıgönülden isterim." şeklinde görüş belirtti.