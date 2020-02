Başkent’te derbi ateşi

özler pazar günü Gençlerbirliği – Ankaragücü karşılaşmasında olacak. İki Başkent ekibi, Eryaman'da 77. kez kozlarını paylaşacak. Başkent derbisinde Ankaragücü'nün Gençlerbirliği'ne üstünlüğü bulunuyor.61 yıllık rekabette iki takımda birbirine gol konusunda üstünlük kuramadı.Son hafta mücadelesinde Aytemiz Alanya'yı 1-0 yenen kırmızı siyahlılar, evindeki derbiye moralli çıkacak. Ankaragücü ise 20 puanla 16 sırada. Sarı lacivertliler ise geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek derbiye moralli gidiyor. Bu kritik mücadele öncesi her iki takımın da taraftarlarına ve Ankara'da yaşayan futbolseverlerediye sorduk..., "Ankaragücü çıkışta Gençlerbirliği'ne şans vermiyorum.Yenmesinden yanayım. 1- 0 yensin bize yeter. Bu derbinin kazananı Ankaragücü olacak""Bayburtluyum ama Gençlerbirliği'ni tutuyorum. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında Ankaragücü iyi oynadı."2 yıldır kombine kullanıyorum. Gençlerbirliği'ni tutuyorum. İyi gidiyoruz. Ankaragücü'nün düşmesini istemem. Dostluk kazansın.Ama bu derbiyi Gençlerbirliği kazanacak""Ankaragüçlü'yüz. Ankaragücü 2-1 yener. Babam Gençlerbirliği'ni tutuyor.Derbide kazanan Ankaragücü olacak. Hislerime göre Rodrıgues 2 gol atar""20 yıldır Ankaragücü'nü tutuyorum. Ankaragücü 2-0 kazanır.Ankaragücü'nün her zaman arkasındayız her zaman destekliyoruz""Fenerbahçeliyim. Ankaragücü kazansın istiyorum. İlhan Cavcav'dan sonra Gençler'in durumu kötü.""Galatasaraylıyım. Derbinin kazananı Gençlerbirliği olacak. Rodrigues 1 gol atar.Galatasaraylıyım. Derbinin kazananı Ankaragücü olacak. Skor tahminim 2- 1…Çok iyi taraftarı var. Bu destekle üstüne koya koya giderler", "Fenerbahçeliyim. Ankaragücü'nü seviyoruz. Geçen hafta bizi yendiler., "Ölümüne Ankaragüçlü'yüz. 2-1 kazanacağız. Güzel transferler yaptık. Taraftarların desteği ile her maç güzel gidiyor. Gençlerbirliği'nin eski ruhu yok." Beşiktaşlıyım. Derbinin kazananı Gençlerbirliği olacak. Ankaragücü iyi bir takım kurdu. Transferleri çok iyi. AncakANKARAGÜCÜ ile karşılacak Gençlerbirliği'nin eski kaptanları Avni Okumuş ve Cemalettin Sakallıoğlu, kırmızı- siyahlı ekibin Ankara derbisinden 3 puanla ayrılmasını istediklerini belirtti. Kulübün YouTube kanalına konuşan Okumuş, A.Gücü maçı futbolcuların en heyecanlı dönemi olduğunu söyledi. Her ikisinin de Ankara'ya yakışan takımlar olduğunu ifade eden Okumuş, "Ankara derbileri, futbol hayatımızda en keyifli oynadığımız maçlardır. Tamamı unutamadığımız derbilerdir" dedi. Centilmence bir müsabaka oynanması dileğinde bulunan Sakallıoğlu da Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri olduğunu dile getirdi. Sakallıoğlu, "Bir Fenerbahçe-Galatasaray maçı nasıl oynanıyorsa, aynı şekilde heyecan yaşardık. Hafta başından, hatta 15 gün öncesinden heyecan başlardı. İkisi de Ankara'nın güzide takımları. Ben tabii ki Gençlerbirliği'nin kazanmasını canıgönülden isterim." şeklinde görüş belirtti.

