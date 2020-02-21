Çalınan inşaat malzemeleri bulundu

ANKARA Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ulus'ta ikinci el aletler satan bir iş yerinin hırsızlık mallarını alıp sattığı bilgisi üzerine söz konusu iş yerine ve bu iş yerine ait Yenimahalle'deki depoya eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 36 adet dekupaj, 160 matkap, 14 hilti, 30 spiral makinesi, 20 elektrikli sunta kesme, 8 elektrikli zımpara, 14 boya harç mikseri, 12 elektrikli testere, 9 taşlama makinesi, 39 top uzatma kablosu, 5 çanta kaynak makinesi, 7 harita ölçüm aleti, 2 takım çantası, 5 havalı çivi çakma tabancası, 2 çim biçme makinesi, 2 ölçüm cihazı, 4 jeneratör ve 11 değişik marka ve modellerde el aletleri ele geçirildi.İş yeri ve depo sahibi Ö.B. yakalanarak Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli Ö.B'nin 2 suç eşyasının satın alınması, 3 iş yerinden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, 1 nitelikli hırsızlık, 1 güveni kötüye kullanma, 1 kasten yaralama olmak üzere 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. El konulan 380 adet çalıntı malzeme ile ilgili ise 21 mağdura ulaşıldı. Mağdur vatandaşlara malzemeleri teslim edildi. Çalınan malzemelerini teslim alan mağdurlar şunları kaydetti: Cemil Olgun: Çalınan malzemeleri 20-30 bin Türk lirası civarıydı. Umudumuzu kesmiştik ama malzemelerimizin hepsi hemen hemen bulundu. Murat Koca: Allah bin kere razı olsun, bu malzemeyi bulan polislere aldıkları maaş analarının ak sütü gibi helal olsun. Çoluğumuz çocuğumuzun rızkından kestik bu malzemeyi aldık, gece inşaattan çaldılar götürdüler. Fatih Karakaya: Polis abilerimize teşekkür ederiz. 4 çeşit malzememiz çalındı ve ikisini teslim aldık, diğerini de daha sonraki yakalanmalarda teslim edeceklerini söylediler.

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