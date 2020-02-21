Şehidin ismi okulda yaşatılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 günü başarısız hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz'ın (29) ismi, babası İsmail Yorulmaz'ın da okuduğu Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne verildi. Okulda düzenlenen törende konuşan şehit babası İsmail Yorulmaz, "15 Temmuz'da ülkemizin istikbali ve istiklali için kast eden vatanımızı ortadan kaldırmaya kast eden FETÖ terör örgütünce 251 vatan evladımız şehit edildi" dedi.15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve unutturulmaması gerektiğini ifade eden Yorulmaz, "Kırıkkalemizin, kahraman evladı şehit Hakan Yorulmaz ismi Allah katında yüce makamlara erişti. Bu dünyada da bu kahramanımızın ismi yaşayıp gelecekteki nesillerimize 15 Temmuz ruhunu yaşatılması maksadıyla ilçemizin yaklaşık yarım asırlık okulumuzda aynı zaman da bende bu okulda 1971-1972 yıllarında okudum. İsminin yaşatılması için okulumuzun ismi değiştirilmiştir" diye konuştu. Ülke olarak çok değerli topraklar üzerinde yaşandığını belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şunları kaydetti: "Bugün hepimizin malumu birçok cephede kardeşlerimiz, askerlerimiz, polisimiz, jandarmamız; bu vatanın, bu milletin, dirliğini, beraberliğini, bekasını devam ettirmek için birçok cephede mücadele ediyor. Ben buraya geleli 15 ay oldu 8 tane şehidimiz Kırıkkale'ye geldi. 249 tane Kırıkkale'de şehit kardeşimiz var. Onların isimlerini nereye versek az gelir. Onları biz kalbimizde sonsuza kadar yaşatacağız. Arkalarından bıraktıkları emaneti de her bir araya geldiğimizde, bir araya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de o. Şehitlerimizi peygamberimizin ocağına gönderiyoruz. Peygamberlikten sonraki en yüksek makamda şerefleniyorlar."YAPILAN konuşmaların ardından okul binası girişinde fotoğraflarının olduğu Şehit Hakan Yorulmaz köşesinin açılış kurdelesi kesildi. Tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Törene, Özel Hareket Başkanı Selami Türker, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Delice Kaymakamı Saliha Karakaş, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, şehit yakınları, Özel Hareket Polisleri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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