‘Herkes gibi berberlerin de dinlenme hakkı var’

ANKARA Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın üyelerine yönelik olarak 'Etkili İletişim, Diksiyon ve Salon İçi Eğitim' programı düzenledi. Gürkent Otel'de Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim programına odaya bağlı berberler yoğun katılım gösterirken, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan da programa katılarak berberlere hitaben bir konuşma yaptı. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Başkan Sezayi Kara, berberlerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisinin çalışma saatleri olduğunu belirterek, "Herkesin olduğu gibi berberlerin de dinlenme hakkı vardır. Berberler için pazar günü tatil olmasının amacı zor ve uzun saatler ayakta durmayı gerektiren yorucu bir mesleği icra eden berber esnafının pazarları ailesi ile birlikte istirahat etmesi ve dinlenmesidir" dedi.Esnaf çocuğu olduğunu belirten Vali Yardımcısı Özkan, "Berberlerin çalışma saatleri ve çalışma günlerinin düzenlenmesi problemi öncelikli gündemimizdir. En önemli görevimizden biri ise haksız rekabete yol açan, cama farklı yazan, içeride farklı fiyat uygulayan hem de halkın sağlığıyla oynayan ucuzcularla mücadele etmek. Ticaret Bakanlığı bunlarla ilgili soruşturma başlattı. Hiçbir hijyen kurallarına uymayan, halkın sağlığıyla oynayan bu ucuzcu berberlerin camlarındaki indirim yazılarını indirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Özgür Yılmaz'ın sunumuyla berberlere 'Etkili İletişim, Diksiyon ve Salon İçi Eğitim' programına geçildi.

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