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Keçiören ’da seri peşinde

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Keçiören İstanbul’da seri peşinde
TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, bugün 14.00'te deplasmanda takipçilerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. İkinci devreye kötü başlayan ve sadece bir galibiyet alan Ankara ekibi, şanssızlığını kırıp serinin ilk adımını İstanbul'da atmak istiyor. Çalışmalarını tamamlayan Keçiören'de, oyuncularına motivasyon konuşması yapan teknik direktör Serkan Özbalta, "Deplasmanda oynayacağız ve 1 galibiyetimiz var. Hem bu seriyi sonlandıralım hem de yeni galibiyetlere yol açacak serinin başlangıcını yapalım. Size güvenilmiyorum" diyerek moral verdi.
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Keçiören İstanbul’da seri peşinde
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